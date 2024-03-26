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Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли

ИРКУТСК, 26 мар — РИА Новости. Дорогу по льду Байкала на остров Ольхон закрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Ледовую переправу на самый крупный остров озера Байкал — Ольхон — закрыли в Иркутской области. Причина этого — разрушение льда», — говорится в сообщении.

Ледовая дорога в сторону Ольхона была закрыта 23 марта. МЧС призвало туристов покинуть Ольхон, оставляя для них возможность выезда с острова по этой дороге. С 26 марта по решению надзорных органов движение по переправе было полностью перекрыто.

Отмечается, что структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Использование переправы опасно — машина может провалиться под лёд.

Ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск — Усть-Ордынский — Баяндай — Еланцы — Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. В этом году дорога была открыта для движения 9 февраля.