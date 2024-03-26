Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли

«Ледовую переправу на самый крупный остров озера Байкал — Ольхон — закрыли в Иркутской области. Причина этого — разрушение льда», — говорится в сообщении.
Ледовая дорога в сторону Ольхона была закрыта 23 марта. МЧС призвало туристов покинуть Ольхон, оставляя для них возможность выезда с острова по этой дороге. С 26 марта по решению надзорных органов движение по переправе было полностью перекрыто.
Отмечается, что структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Использование переправы опасно — машина может провалиться под лёд.
Ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск — Усть-Ордынский — Баяндай — Еланцы — Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. В этом году дорога была открыта для движения 9 февраля.