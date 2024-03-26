Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли

Ледовая дорога в сторону Ольхона была закрыта 23 марта. МЧС призвало туристов покинуть Ольхон, оставляя для них возможность выезда с острова по этой дороге. С 26 марта по решению надзорных органов движение по переправе было полностью перекрыто.