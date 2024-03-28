Глава СКР по Иркутской области объяснил обилие коррупционных дел с участием чиновников

В этом году особенно явно наблюдается обилие коррупционных дел, в которых фигурируют муниципальные чиновники. Руководитель СУ СКР по Иркутской области Анатолий Ситников отметил, что это в большей степени связано с их ощущением безнаказанности, а рост количества уголовных дел в отношении местных чиновников — это комплекс проблем: нежелание меняться и закостенелость таких руководителей, плюс постоянная работа правоохранительных органов, направленная на борьбу с нечестными представителями власти, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Просто сейчас уже гиря до полу дошла — есть такое выражение. На примере привлеченных к уголовной ответственности чиновников приходится констатировать, что некоторые на муниципальной службе настолько привыкли распоряжаться большими денежными потоками и решать значимые вопросы, что чувствуют себя бесконтрольными хозяевами», — подчеркнул Анатолий Ситников.
Он также добавил, что правоохранительная система как часть общества реагирует на это, используя определенные навыки и наработки. Существуют определенные механизмы, позволяющие быстрее, где-то качественнее, а где-то доказательнее выводить на чистую воду людей, в том числе наделенных достаточно серьезными полномочиями: на уровне небольших поселений, городов и районов области.