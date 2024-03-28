Глава СКР по Иркутской области объяснил обилие коррупционных дел с участием чиновников

В этом году особенно явно наблюдается обилие коррупционных дел, в которых фигурируют муниципальные чиновники. Руководитель СУ СКР по Иркутской области Анатолий Ситников отметил, что это в большей степени связано с их ощущением безнаказанности, а рост количества уголовных дел в отношении местных чиновников — это комплекс проблем: нежелание меняться и закостенелость таких руководителей, плюс постоянная работа правоохранительных органов, направленная на борьбу с нечестными представителями власти, сообщает ИА IrkutskMedia.