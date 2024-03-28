РКН призвал осторожно относиться к сообщениям от незнакомцев

«Ведомство рекомендует проявить особую осторожность при общении в мессенджерах и социальных сетях, так как их часто используют злоумышленники для вовлечения в противоправные действия: террористическую деятельность, другие серьезные преступления», — говорится в сообщении.
Регулятор советует не реагировать на провокации, не вступать в переписку с незнакомыми людьми и «еще раз предупредить своих детей о возможных рисках и угрозах в интернете, так как несовершеннолетние первыми попадают в группу риска».
Там добавили, что взрослым следует деликатно проверять в разговоре, с кем ведет переписку подросток, объяснять ребенку, что, столкнувшись с подозрительными незнакомцами в интернете, нужно в первую очередь сообщить об этом родителям.
Роскомнадзор порекомендовал установить ограничения конфиденциальности в настройках профиля мессенджера, чтобы обезопасить себя и своих детей от преступников в интернете, тогда позвонить и написать смогут только те, кто есть в списке контактов.