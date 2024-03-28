Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента

«Вместе с тем Telegram неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании составили 19 протоколов, назначили штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей», — сказали в ведомстве.
Там напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, ведомство ведет реестр социальных сетей, в который попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки.
Согласно данным MediaScope, которые приводятся в сообщении Роскомнадзора, аудитория площадки Telegram составляет около 85 миллионов человек. Этот интернет-сервис включен в реестр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заучил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.