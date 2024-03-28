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Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Роскомнадзор с 2021 года составил 19 протоколов против Telegram и назначил штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление противоправного контента, сообщил РИА Новости регулятор.

Источник: © РИА Новости

«Вместе с тем Telegram неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании составили 19 протоколов, назначили штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей», — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, ведомство ведет реестр социальных сетей, в который попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки.

Согласно данным MediaScope, которые приводятся в сообщении Роскомнадзора, аудитория площадки Telegram составляет около 85 миллионов человек. Этот интернет-сервис включен в реестр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заучил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.

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