Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента

Там напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, ведомство ведет реестр социальных сетей, в который попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки.