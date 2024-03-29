Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Во втором месяце весны начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Будет проиндексирован размер социальных пенсий, вырастут выплаты работникам здравоохранения, а для собственников квартир в краткосрочном найме предусмотрят дополнительную ответственность. Сразу несколько изменений коснутся сдачи на права. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».
Индексация пенсий
С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%. Их индексация проводится ежегодно и зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в РФ за прошедший год. Такие выплаты получают граждане, у которых недостаточно подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.
Индексация коснется и других категорий граждан, в том числе военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников ВОВ и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. Всего повышение коснется более 4 млн человек — на это в бюджете заложено почти 37,5 млрд рублей.
Повышение зарплат медиков
С 1 числа месяца во всех российских регионах должны увеличить окладную часть зарплаты врачей и медсестер, сохранив дополнительные выплаты. Окончательный размер прибавки определят местные власти.
Напоминаем, что еще 1 марта также вступили в силу изменения относительно ежемесячных выплат медицинским работникам в малых городах и селах, повышенную сумму за первый месяц весны они получат в апреле.
Изменение экзамена в ГИБДД
Требования к будущим водителям ужесточат, но сдать экзамен будет намного проще — число возможных штрафных баллов, при которых он считается успешно пройденным, подняли с 5 до 7, а для разворота в ограниченном пространстве габариты увеличили с пяти до семи метров.
Срок пересдачи экзамена значительно вырастет. Если раньше после трех неудачных попыток можно было попробовать еще раз через три месяца, то с апреля следующий экзамен может состояться только через полгода. При этом пересдачу должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена. До проверки навыков не допустят граждан, в отношении которых военкоматы применили меры из-за неявки по повестке. Также они не смогут продлить срок действия водительского удостоверения. К управлению автобусами будут допускаться водители только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий не менее 12 месяцев.
Изменятся сроки сдачи экзамена и после лишения прав за вождение в нетрезвом виде и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения — после изменений водителей не будут допускать к переэкзаменовке в течение года после окончания срока лишения прав.
Помимо прочего, скорректируют правила замены прав для иностранцев — им придется получать сертификат в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД. Нововведения не затронут граждан России и Белоруссии с белорусскими правами: их заменят без экзаменов. Выданные в других странах удостоверения будут считаться действительными в течение года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство, но после автомобилистам необходимо будет поменять их на права российского образца. Это касается категорий «М» (мопеды), «А» (мотоциклы) и «В» (легковые автомобили), а также подкатегорий «А1», «В1». Для получения российских водительских удостоверений им необходимо будет сдать только теоретический экзамен. А вот для обмена национальных прав на грузовики и автобусы (категории «С» и «D», а также их подкатегории) на удостоверения российского образца, иностранным граждан придется пройти обучение в автошколе, после чего сдать и «теорию», и «практику».
Ограничения для «наливаек»
Тема так называемых «наливаек» активно обсуждалась в Госдуме в конце прошлого года. Жители многоквартирных домов жаловались на шум и беспорядки из-за продажи алкоголя в ночное время суток. В итоге был принят закон, позволяющий регионам устанавливать собственные требования к торговле пивом, сидром и другими слабоалкогольными напитками в любых заведениях общепита кроме ресторанов, расположенных в таких домах и на прилегающих территориях. В том числе — регулировать время их продажи. Право ограничивать торговлю крепким алкоголем у субъектов РФ уже есть.
Этот же документ предусматривает, что алкогольной продукции нельзя будет давать наименования, вводящие покупателей в заблуждение относительно природы, состава или лечебных свойств продукта. Будет запрещено производить алкоголь с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено действующим законодательством или техническими регламентами.
Правила краткосрочного съема квартира
Новые правила краткосрочного найма предусматривают ответственность в случае правонарушений не только для постояльцев, но и для собственника помещения. Сдать квартиру на несколько суток можно будет только при соблюдении прав и законных интересов соседей.
Также нельзя будет сдавать жилье без счетчиков. Зато такую деятельность не приравняют к гостиничным услугам, которые в многоквартирных домах запрещены. Соответствующий закон вступит в силу с 3 апреля.
Перерасчет оплаты ЖКУ и новые правила перепланировки
В апреле в документах на оплату ЖКУ появится строка с перерасчетом потребления за прошлый период. Перерасчет возможен в квартирах, где есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла, и только в случае, если он не проводился в 2023 году.
Кроме того, изменится процесс согласования перепланировки квартир. Теперь перепланировкой жилья будет считаться любое изменение границ или площади, а также образование новых помещений. Новшества содержат несколько упрощений, которые касаются, в том числе, документов о перепланировке и реконструкции помещений. Согласовывать придется изменение границ комнат, перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.
Этот же закон уточняет правила перевода жилого помещения в нежилое: теперь для окончания процедуры нужно внести все перемены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Ужесточение контроля за оборотом табака
С 1 апреля 2024 года ужесточается государственный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции и вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству таких товаров. Штраф за их продажу без маркировки или несовершеннолетнему сможет достичь миллиона рублей с конфискацией имущества.
Безлицензионное производство и оборот табака и табачной продукции в крупном размере или организованной группой будет наказываться крупным штрафом до нескольких миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы. Также уголовную ответственность ввели за контрабанду в крупном размере алкогольных и табачных товаров через границу России со странами Евразийского экономического союза.
Помимо этого, расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Среди них — предметы одежды и аксессуары, а также икра осетровых и лососевых.
Изменения ждут и представителей малого бизнеса: лимит покупок зарубежных товаров, которые не облагаются пошлиной, снизится в пять раз и составит €200.
Прочие новшества
Сведения полиса ОСАГО и прочие данные, включенные в автоматизированную информационную систему страхования, с 1 апреля можно будет получить через «Госуслуги».
Болгария с начала апреля впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Получить разрешительный документ можно будет через посольство Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге. Сроки оказания услуги не отличаются от продолжительности ожидания в других странах Шенгенского пространства.
Чтобы защитить людей, которые были отправлены в психбольницу неоправданно, информацию о недобровольном порядке получения психиатрической помощи, признанной судом или комиссией врачей-психиатров незаконной либо необоснованной, будут вносить в медицинскую документацию.