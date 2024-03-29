Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Помимо прочего, скорректируют правила замены прав для иностранцев — им придется получать сертификат в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД. Нововведения не затронут граждан России и Белоруссии с белорусскими правами: их заменят без экзаменов. Выданные в других странах удостоверения будут считаться действительными в течение года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство, но после автомобилистам необходимо будет поменять их на права российского образца. Это касается категорий «М» (мопеды), «А» (мотоциклы) и «В» (легковые автомобили), а также подкатегорий «А1», «В1». Для получения российских водительских удостоверений им необходимо будет сдать только теоретический экзамен. А вот для обмена национальных прав на грузовики и автобусы (категории «С» и «D», а также их подкатегории) на удостоверения российского образца, иностранным граждан придется пройти обучение в автошколе, после чего сдать и «теорию», и «практику».