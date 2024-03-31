Во Владивостоке почтили память жертв трагедии в Подмосковье

Трагедия в «Крокус Сити Холле» осталась в памяти у каждого жителя нашей страны. Спустя 9 дней после трагедии, 30 марта, у стелы «Владивосток — город воинской славы» на площади Борцов Революции участники акции «Свеча памяти» выложили слово «Скорбим», сообщает ИА PrimaMedia.

Сперва организатор выразил слова соболезнования людям, чьи родные и близкие пострадали от теракта. Присутствующие почтили память погибших в «Крокус Сити Холле» возложением цветов и игрушек у мемориала . Все вместе участники памятного мероприятия составили из свечей слово «Скорбим» и зажгли ветили.

По последним данным в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека. На данный момент задержан 9 подозреваемых, в том числе четыре исполнителя.

Напомним, 22 марта в Красногорске Московской области произошел теракт в начале концерта группы «Пикник» (18+), который проходил в «Крокус сити холле». По сообщению Генпрокуратуры, в здание ворвались «неизвестные мужчины в камуфляжной одежде». На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами расстреливают в упор всех, кто попадается на пути. В здании также прогремел взрыв, начался пожар.