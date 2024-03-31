Во Владивостоке почтили память жертв трагедии в Подмосковье

Трагедия в «Крокус Сити Холле» осталась в памяти у каждого жителя нашей страны. Спустя 9 дней после трагедии, 30 марта, у стелы «Владивосток — город воинской славы» на площади Борцов Революции участники акции «Свеча памяти» выложили слово «Скорбим», сообщает ИА PrimaMedia.
Вечером в субботу в 19:50 неравнодушные жители города собрались у стелы «Владивосток — город воинской славы» на площади Борцов Революции.
Сперва организатор выразил слова соболезнования людям, чьи родные и близкие пострадали от теракта. Присутствующие почтили память погибших в «Крокус Сити Холле» возложением цветов и игрушек у мемориала. Все вместе участники памятного мероприятия составили из свечей слово «Скорбим» и зажгли ветили.
По последним данным в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека. На данный момент задержан 9 подозреваемых, в том числе четыре исполнителя.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным СКР, нападавшие были вооружены автоматами Калашникова, у них было большое количество патронов и боеприпасов.
В день трагедии несмотря на погодные условия, неравнодушные владивостокцы несли цветы к стеле «Владивосток — город воинской славы». В числе первых цветы в память о погибших возложил Олег Кожемяко, после чего направился в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Из официальных лиц также были глава Владивостока Константин Шестаков, спикер Думы Андрей Брик, депутаты.
В Приморье были отменены все культурные и развлекательные мероприятия, намеченные на ближайшие дни. Университеты ДВФУ и ВВГУ в субботу, 23 марта, перевели учебный процесс на дистанционный режим. В аэропортах и на вокзалах по стране усилены меры безопасности.