Местами грозы и до +25°С ожидается в Беларуси в воскресенье

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, могут быть повреждения (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.