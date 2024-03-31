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Местами грозы и до +25°С ожидается в Беларуси в воскресенье

Достаточно теплый и сухой март в Беларуси завершится практический летней погодой — во всех регионах температура будет более +20°С, местами поднимется +25°С.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 32% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Туман ожидается в отдельных районах Беларуси, утром и днем местами по северу — грозы, об этом предупредили в Белгидромете.

В целом по республике в воскресенье марта будет переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +19.. +25°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, могут быть повреждения (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.