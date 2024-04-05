200 работодателей. Как привлечь молодёжь Кузбасса к работе?

«Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства мы решили посвятить Году молодёжи и студентов в Кузбассе. Даём нашей молодёжи возможности не только учиться и выбирать будущую профессию уже с детского сада и школы, но и строить карьеру, повышать квалификацию, работать на современных производствах. Свои вакансии на ярмарке представят около 200 работодателей. Уверен, что они смогут найти нужных специалистов», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.