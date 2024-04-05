200 работодателей. Как привлечь молодёжь Кузбасса к работе?

Кузбасс присоединится к ярмарке «Работа России. Время возможностей». Как рассказали в региональном министерстве труда и занятости населения, мероприятие пройдёт в два этапа: областной состоится 12 апреля, а всероссийский — 28 июня.
Возможность выбирать.
«Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства мы решили посвятить Году молодёжи и студентов в Кузбассе. Даём нашей молодёжи возможности не только учиться и выбирать будущую профессию уже с детского сада и школы, но и строить карьеру, повышать квалификацию, работать на современных производствах. Свои вакансии на ярмарке представят около 200 работодателей. Уверен, что они смогут найти нужных специалистов», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.
Свои вакансии на ярмарках представят ведущие предприятия региона. Среди востребованных немало и рабочих профессий — проходчик, штамповщик, машинист, и т. д. Причём есть вакансии и для тех, кто ещё не имеет опыта работы.
«Наша задача — привлечь к участию как можно больше выпускников вузов и колледжей, повысить интерес молодёжи к предприятиям региона, особенно в отрасли реального сектора экономики, которые сейчас испытывают дефицит кадров», — рассказал и. о. заместителя министра труда и занятости населения Кузбасса Дмитрий Мелешкин.
В программе ярмарок также разнообразные дискуссии, мастер-классы и тренинги. Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями и узнать о программах обучения и мерах поддержки при трудоустройстве.
Всероссийский этап ярмарки пройдёт на портале «Работа России». Жители смогут познакомиться с предложениями работодателей со всей страны, не выходя из дома.
Отметим, в прошлом году Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили почти 10 тыс. кузбассовцев, большая часть — молодёжь. Работодатели представили 7,5 тыс. вакансий.
По данным минтруда региона, в январе и феврале 2024 года в службу занятости населения обратились за помощью в поиске работы 7000 человек. Из них уже трудоустроили более 4,6 тыс. Это 66%.
Сейчас на учёте в кадровых центрах стоят 6,8 тыс. кузбассовцев, что, по данным экспертов министерства, соответствует историческому минимуму. При этом количество вакансий в шесть раз превышает число претендентов. Работодатели заявили 36,5 тыс. предложений, из них 9,3 тыс. — с зарплатой выше средней по региону и 4000 — с предоставлением жилья.
Путь в профессию.
Образовательные учреждения региона продолжают проводить разнообразные профориентационные мероприятия, чтобы привлечь внимание юных кузбассовцев к рабочим специальностям. К примеру, в марте в Кемеровском профессионально-техническом техникуме в течение недели двери были открыты для всех школьников города.
Ребята посетили познавательные мастер-классы по таким направлениям, как «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и т. д. Будущим профессионалам показали мастерские техникума, современное оборудование и процесс работы.