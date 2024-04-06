Местами туман и до +21°С обещают в Беларуси 7 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром местами туман и до плюс 21 днем обещают в Беларуси 7 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, по югу — грозы. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман.



Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8 м/с.



Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем от плюс 13 до плюс 18, по западу воздух прогреется до плюс 21 градуса.