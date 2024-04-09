Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал «Известиям», что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По его словам, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным платформам, не понимая, что подвергают себя большой опасности.