Жителю Екатеринбурга дали 15 суток ареста за дебош в аэропорту

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, ранним утром 8 апреля в дежурную часть поступил сигнал, что в зоне прилета Кольцово один из пассажиров нарушает общественный порядок. Прибывшие силовики задержали 26-летнего жителя Екатеринбурга, только прилетевшего из Минеральных Вод.