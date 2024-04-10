Шеф-повар с зарплатой 19,1 тысячи, конструктор обуви на десять тысяч и прораб — на пять. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2024

Почти всегда первые места в зарплатном топе занимают предложения для высококвалифицированных менеджеров, но апрель 2024 года в этом смысле стал показательным исключением. Максимальная зарплата — от 18,5 до 19,1 тысячи белорусских рублей, именно в такой порядок цифр предлагается шеф-повару. Рассматриваются соискатели с как минимум средним специальным образованием. Дополнительных требований немало, они достаточно четко детализированы. «Опыт работы в сфере общественного питания не менее 8 лет; опыт работы в сети ресторанов Waldorf Astoria; опыт работы шеф-поваром не менее 4 лет; опыт работы в различных юрисдикциях, включая страны Европейского Союза и ЕАЭС не менее 5 лет». Еще одно пожелание: шеф-повар должен свободно владеть английским.