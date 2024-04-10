Шеф-повар с зарплатой 19,1 тысячи, конструктор обуви на десять тысяч и прораб — на пять. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2024

Белорусам назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в апреля 2024 года. Число предложений работы, которые размещены в Общереспубликанском банке вакансий относительно марта 2024 года увеличилось на несколько тысяч: сейчас этих самых вакансий — почти 143,5 тысячи. Какая же самая-самая высокооплачиваемая вакансия в Беларуси в середине весны 2024 года?
Почти всегда первые места в зарплатном топе занимают предложения для высококвалифицированных менеджеров, но апрель 2024 года в этом смысле стал показательным исключением. Максимальная зарплата — от 18,5 до 19,1 тысячи белорусских рублей, именно в такой порядок цифр предлагается шеф-повару. Рассматриваются соискатели с как минимум средним специальным образованием. Дополнительных требований немало, они достаточно четко детализированы. «Опыт работы в сфере общественного питания не менее 8 лет; опыт работы в сети ресторанов Waldorf Astoria; опыт работы шеф-поваром не менее 4 лет; опыт работы в различных юрисдикциях, включая страны Европейского Союза и ЕАЭС не менее 5 лет». Еще одно пожелание: шеф-повар должен свободно владеть английским.
Вторая позиция апрельского зарплатного топа — от того же самого работодателя. Ищут менеджера, зарплата в диапазоне от 16,4 до 17,6 тысячи BYN.
Требований к кандидатам тоже немало: «свободное владение английским и немецким языками; опыт работы на руководящих должностях в сфере гостеприимства, управления отелями уровня 5 звезд не менее 5 лет; опыт работы на руководящих должностях в сфере общественного питания не менее 5 лет; опыт работы в различных юрисдикциях, включая страны Европейского Союза, ЕАЭС не менее 10 лет». К слову, работодатель рассматривает кандидатов как с высшим, так и со средним специальным образованием.
Вакансия с заработной платой от 9 до 11 тысяч белорусских рублей попадает на третью позицию топа. Одно из промышленных предприятий Витебской области ищет директора по развитию. Менеджер нужен с высшим образованием, среди узкоспециализированных требований — «знание производства пресс-форм для обувной промышленности». Еще важно владеть английским и итальянским языком.
Двигаемся дальше: позиция под номером четыре. А там тоже вакансия от того же самого промышленного производителя из Витебска. Ищут конструктора обуви, требования к соискателям такие: «умение читать техническую документацию на итальянском языке, опыт работы в качестве проектировщика-модельера на обувных производствах Италии не менее 5 лет». Зарплата — достойная: от 7 до 10 тысяч белорусских рублей.
Остается актуальной вакансия, которая уже фигурировала в зимне-весенних топах самых высокооплачиваемых. Директор требуется на часовой завод «Луч». «Опыт управленческой работы в часовом производстве не менее 5 лет; высокий уровень экономических и инженерных знаний; знание технологического процесса производства и сборки часов, будильников, манометров, печатных плат», — это далеко не полный перечень требований. Плюс «наличие контактов с лидирующими производителями часов». Помимо этого, в объявлении указано, что требуется знание сразу нескольких иностранных языков: английского, немецкого, французского, итальянского, турецкого. Зарплата: от 7000 до 9200 белорусских рублей ежемесячно.
Чуть меньше — от 6 до 8 тысяч белорусских рублей — предлагают машинисту буровой установки. Рабочее место — деревня Борщевка Гомельской области. От соискателей — профильное профессионально-техническое образование плюс стаж работы от двух лет.
В первой декаде апреля 2024 года в банке вакансий появилось объявление одного из белорусских коммерческих банков — «Банка Дабрабыт». Открыт конкурс на замещение вакантного места исполнительного директора. «Высшее образование и стаж работы в финансово-банковских организациях не менее 5 лет, в том числе на руководящих должностях не менее 3 лет». Что касается зарплаты, то определена она в широком диапазоне: от 5544 до 8568 рублей.
Недавно было обновлено а, значит, не утратило актуальности и еще одно объявление о поиске в Беларуси высококвалифицированного управленца. «Белтаможсервис» ищет генерального директора. Все детальные требования и функционал обсуждаются, по всей видимости, на стадии очного собеседования. Общие требования — таковы: высшее образование и опыт работы в сфере государственного управления. Зарплата — от 5500 до 7630 белорусских рублей.
Есть вакансии и в Национальном банке Республики Беларусь, нужен финансист на позицию начальника главного управления. Высшее образование, пятилетний стаж работы — требования сформулированы общим образом. Зарплата от 5162 рублей 40 копеек до 6183 рублей 60 копеек.
Замыкает апрельский зарплатный топ-рейтинг вакансия с зарплатой ровно в 5000 рублей. Именно столько готовы предложить производителю работ (прорабу) в одном из ПМК в городе Несвиже. Из требований — только наличие общего среднего образования, сама работа — в одну смену.