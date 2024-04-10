Запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили второй раз

Ракету уже пытались запустить накануне. Но за несколько минут до старта прозвучала команда «отбой пуска». Также прозвучала команда «подготовить стоянку на 24 часа». «За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — рассказал позже о причинах отбоя запуска глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.