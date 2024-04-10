Мемориал у «Крокус Сити Холла» частично восстановили

Утром стихийный мемориал, появившийся на следующий день после трагедии, был разобран. Вместо цветов, игрушек, фотографией и свечей стояли лишь черные плотные пакеты. Днем на газоне неподалеку от прежнего мемориала сформировали новый — чуть меньших размеров, с фотографиями погибших, несколькими венками и игрушками.
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.