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Мемориал у «Крокус Сити Холла» частично восстановили

КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Мемориал возле «Крокус Сити Холла», куда люди несли цветы в память о жертвах теракта, частично восстановили, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Утром стихийный мемориал, появившийся на следующий день после трагедии, был разобран. Вместо цветов, игрушек, фотографией и свечей стояли лишь черные плотные пакеты. Днем на газоне неподалеку от прежнего мемориала сформировали новый — чуть меньших размеров, с фотографиями погибших, несколькими венками и игрушками.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

Владимир Путин отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.