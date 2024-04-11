Международный турнир по хоккею пройдет в «Сибирь-Арена»

Напомним, что организаторами объявлен конкурс рисунков, главным призом которого является нанесение данного рисунка на лед на время проведения турнира. Болельщики в дни турнира смогут насладиться не только традиционной игрой в хоккей, но и посмотреть более динамичный хоккей «3×3». Матчи такого формата также состоят из трех периодов, но всего по семь минут, а в случае ничьей проводится буллитная серия для определения победителей. Каждое нарушение правил — штрафной бросок вместо удаления. Благодаря такому формату матчи становятся зрелищнее и быстрее. Подробная информация на сайте регионального минспорта.