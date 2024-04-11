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Международный турнир по хоккею пройдет в «Сибирь-Арена»

С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет «Кубок Будущего» — международный турнир с участием самых перспективных хоккеистов нового поколения. На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.

Организационные вопросы подготовки турнира находятся на контроле Правительства Новосибирской области. Заместитель Губернатора Максим Кудрявцев провел заседание организационного комитета, в ходе которого обсуждались вопросы от количества волонтеров до обеспечения безопасности на объекте. «Турнир для нас ответственный, с участием команд из других стран, поэтому все организационные вопросы должны быть решены своевременно», — обратил внимание заместитель Губернатора.

Организатором турнира является Федерация хоккея России (ФХР), а в качестве соорганизатора выступает подведомственное министерству физической культуры и спорта НСО учреждение — ГАУ НСО «Арена» при организационной поддержке ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». Болельщиков ждет церемония открытия, зоны активности внутри арены, тематические зоны, посвященные странам-участникам и хоккею. Разработан сценарий церемонии открытия, отрисовывается проекция на лед.

Напомним, что организаторами объявлен конкурс рисунков, главным призом которого является нанесение данного рисунка на лед на время проведения турнира. Болельщики в дни турнира смогут насладиться не только традиционной игрой в хоккей, но и посмотреть более динамичный хоккей «3×3». Матчи такого формата также состоят из трех периодов, но всего по семь минут, а в случае ничьей проводится буллитная серия для определения победителей. Каждое нарушение правил — штрафной бросок вместо удаления. Благодаря такому формату матчи становятся зрелищнее и быстрее. Подробная информация на сайте регионального минспорта.

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