Международный турнир по хоккею пройдет в «Сибирь-Арена»

Организационные вопросы подготовки турнира находятся на контроле Правительства Новосибирской области. Заместитель Губернатора Максим Кудрявцев провел заседание организационного комитета, в ходе которого обсуждались вопросы от количества волонтеров до обеспечения безопасности на объекте. «Турнир для нас ответственный, с участием команд из других стран, поэтому все организационные вопросы должны быть решены своевременно», — обратил внимание заместитель Губернатора.
Организатором турнира является Федерация хоккея России (ФХР), а в качестве соорганизатора выступает подведомственное министерству физической культуры и спорта НСО учреждение — ГАУ НСО «Арена» при организационной поддержке ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». Болельщиков ждет церемония открытия, зоны активности внутри арены, тематические зоны, посвященные странам-участникам и хоккею. Разработан сценарий церемонии открытия, отрисовывается проекция на лед.
Напомним, что организаторами объявлен конкурс рисунков, главным призом которого является нанесение данного рисунка на лед на время проведения турнира. Болельщики в дни турнира смогут насладиться не только традиционной игрой в хоккей, но и посмотреть более динамичный хоккей «3×3». Матчи такого формата также состоят из трех периодов, но всего по семь минут, а в случае ничьей проводится буллитная серия для определения победителей. Каждое нарушение правил — штрафной бросок вместо удаления. Благодаря такому формату матчи становятся зрелищнее и быстрее. Подробная информация на сайте регионального минспорта.