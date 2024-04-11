Началось — уже есть жертвы. Автомобилистов предупреждают о сезонной миграции лосей

«Пик активности лосей прогнозируется к середине апреля — началу мая, когда у животных начнет появляться потомство. Самка с появлением нового потомства отгоняет от себя лосят, появившихся на свет год назад. Молодые лоси начнут самостоятельную жизнь, и в этот период животные станут хаотично перемещаться в пределах своего ареала», — сказано в сообщении Росприроднадзора.