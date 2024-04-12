Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы развиваем дело, начатое нашими предшественниками», — сказал Кононенко в видеоролике, распространенном «Роскосмосом».
«Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений! С праздником друзья, с Днем космонавтики!», — добавил Гребёнкин.