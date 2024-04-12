Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы развиваем дело, начатое нашими предшественниками», — сказал Кононенко в видеоролике, распространенном « Роскосмосом ».

Чуб подчеркнул, что российские космонавты не только помнят о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, но и не забывают о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь задумки великих советских и российских конструкторов. Он также поблагодарил за труд тех, кто сделал возможными их полет в космос и полеты коллег.