В Хабаровском крае введён особый противопожарный режим

В 14 муниципалитетах Хабаровского края распоряжением регионального правительства введён особый противопожарный режим. Он предполагает серьёзную ответственность за разведение костров, шашлыки на природе и другое использование открытого огня на свежем воздухе. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Этот режим действует на территориях следующих муниципалитетов края: городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Вяземский, Бикинский, им. Лазо, Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный районы.
Напомним, за нарушение особого противопожарного режима предусмотрена серьёзная ответственность. Так, частным лицам грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным — от 30 до 60 тысяч, а юридическим — от 400 до 800 тысяч. Предусмотрено также уголовное наказание при причинении значительного материального ущерба, уничтожении лесного фонда, а также травматизма и гибели людей.
Хабаровчане и жители южных районов уже несколько дней то и дело ощущают запах гари, дым от палов сухой травы. За сутки пожарные нашего региона 39 раз выезжали на тушение таких возгораний. Общий фронт, пройденный огнём, составил 28 километров.