В Крым приедут полицейские. Своих мало

Об этом сообщил начальник управления организации обеспечения правопорядка на улицах и общественных местах главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Андрей Полтавец в ходе селекторного совещания с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону.