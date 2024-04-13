Власти Приморья сделали заявление о ситуации с сахаром

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в нескольких магазинах региона продают не более 5 кг сахара в одни руки. В Минпромторге заявили, что дефицита в Приморье нет. В крупных магазинах региона существующих запасов по подсчетам хватит на 20 дней.