Власти Приморья сделали заявление о ситуации с сахаром

Власти Приморья рассказали, как обстоит ситуация с сахаром в регионе после ряда сообщений о дефиците в магазинах.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в нескольких магазинах региона продают не более 5 кг сахара в одни руки. В Минпромторге заявили, что дефицита в Приморье нет. В крупных магазинах региона существующих запасов по подсчетам хватит на 20 дней.
«Продовольствие доставляется в край регулярно автомобильным и железнодорожным транспортом. Министерство держит ситуацию на контроле», — сообщили в Telegram-канале правительства Приморского края.
В комментариях к публикации жители региона пожаловались, что хоть сахар и есть в наличии, цена на него значительно выросла. В некоторых сетях ценник взлетел до 93 рублей за кг.