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Власти Приморья сделали заявление о ситуации с сахаром

В Минпромторге заявили, что дефицита в Приморье нет.

Источник: Freepik

Власти Приморья рассказали, как обстоит ситуация с сахаром в регионе после ряда сообщений о дефиците в магазинах.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в нескольких магазинах региона продают не более 5 кг сахара в одни руки. В Минпромторге заявили, что дефицита в Приморье нет. В крупных магазинах региона существующих запасов по подсчетам хватит на 20 дней.

«Продовольствие доставляется в край регулярно автомобильным и железнодорожным транспортом. Министерство держит ситуацию на контроле», — сообщили в Telegram-канале правительства Приморского края.

В комментариях к публикации жители региона пожаловались, что хоть сахар и есть в наличии, цена на него значительно выросла. В некоторых сетях ценник взлетел до 93 рублей за кг.