Спецтехнику из Алматы отправляют в Уральск

Алматы отправляет специальную технику для ликвидации последствий паводков в Западном Казахстане. По поручению премьер-министра акимат Алматы организовал отправку в Уральск машин специального назначения с обслуживающим персоналом, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
51 единица техники от города Алматы уже находится в Уральске. 12 апреля по железной дороге отправлен состав, который включает в себя самосвалы, грейдеры, бульдозеры, а также погрузчики.
Для круглосуточной работы по ликвидации последствий паводков также отправляются порядка 400 водителей спецтехники в составе вспомогательного персонала присутствуют медики, служба ЧС и работники акимата.
По прибытии в Уральск сформированный оперативный штаб возглавит руководитель Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Талгат Малыбаев.
«Первая партия из 47 единиц отправлена 12 апреля, утром отправлена вторая партия. На сегодняшний день в городе Уральске уже 51 единица техники дислоцирована», — прокомментировал Талгат Малыбаев.
Кроме того, алматинские предприниматели, крупные строительные компании также предоставили свою специальную технику с механизаторами и водителями для помощи пострадавшему региону.
Для обеспечения полной автономной работы персонал укомплектован полевой кухней, биотуалетами и полевыми палатками, пожарной техникой, ассенизатором, водовозом, передвижным командным пунктом, а также другим необходимым инвентарем.
Отметим, что согласно плану акимат города Алматы направит более 200 единиц специальной техники. Прибытие состава с техникой и персоналом ожидается уже в понедельник, 15 апреля.
От ДЧС Алматы в Атыраускую область попутно направлено 3 единицы техники из них: две пожарно-насосные станции на шасси «КаМАЗ», автомобиль пожарный рукавный, предназначенный для откачки больших объемов воды, а также семь человек личного состава.