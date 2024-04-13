Спецтехнику из Алматы отправляют в Уральск

От ДЧС Алматы в Атыраускую область попутно направлено 3 единицы техники из них: две пожарно-насосные станции на шасси «КаМАЗ», автомобиль пожарный рукавный, предназначенный для откачки больших объемов воды, а также семь человек личного состава.