Медведи начинают пробуждаться в районах Красноярского края

Одиноким туристам также рекомендуется шуметь, свистеть или петь песни. При встрече с медведем уходите, не выпуская его из виду. Если возможно, взбирайтесь на возвышенность, чтобы оказаться выше, но не бросайте предметы — это может разозлить зверя. В спокойном состоянии медведь не обращает внимания на человека, даже на небольшом расстоянии. Агрессивный медведь будет выслеживать человека, обходя стороной и рыча. Его можно определить по прижатым ушам.