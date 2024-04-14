Медведи начинают пробуждаться в районах Красноярского края

Весной эти хищники могут быть опасными из-за голода после зимней спячки. Спасатели рекомендуют использовать шум для отпугивания медведей. Туристам советуют брать с собой предметы, создающие шум, например, свистки или трещотки, и громко разговаривать или петь. «Если вы встретите медведя во время похода, сохраняйте спокойствие и собирайтесь кучнее, чтобы он отступил», — сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Одиноким туристам также рекомендуется шуметь, свистеть или петь песни. При встрече с медведем уходите, не выпуская его из виду. Если возможно, взбирайтесь на возвышенность, чтобы оказаться выше, но не бросайте предметы — это может разозлить зверя. В спокойном состоянии медведь не обращает внимания на человека, даже на небольшом расстоянии. Агрессивный медведь будет выслеживать человека, обходя стороной и рыча. Его можно определить по прижатым ушам.
При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 112.