На скорой помощи во Владивостоке меняется руководство

О причинах прекращения деятельности Олега Быкова не сообщается. Коллеги, к слову, очень тепло отзывают о главвраче и говорят, что его уход — событие одновременно и грустное, и важное. Среди достижений медика — капремонт на подстанции «Чуркин», начавшийся ремонт на «Океанской», обновленный автопарк СМП, рост укомплектованности станции врачами и средним медперсоналом до 86%, обеспечение сотрудников выездных бригад и оперативного отдела одеждой, теплыми комбинезонами и обувью, а также многое другое.