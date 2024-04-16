На скорой помощи во Владивостоке меняется руководство

Главный врач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока» Олег Быков завершает свою работу в учреждении, сообщает ИА PrimaMedia. Имя нового руководителя пока решили оставить в секрете, но уже в ближайшие дни его представят коллективу.
О причинах прекращения деятельности Олега Быкова не сообщается. Коллеги, к слову, очень тепло отзывают о главвраче и говорят, что его уход — событие одновременно и грустное, и важное. Среди достижений медика — капремонт на подстанции «Чуркин», начавшийся ремонт на «Океанской», обновленный автопарк СМП, рост укомплектованности станции врачами и средним медперсоналом до 86%, обеспечение сотрудников выездных бригад и оперативного отдела одеждой, теплыми комбинезонами и обувью, а также многое другое.
«Одним из самых важных достижений нашей службы под руководством Олега Борисовича стало получение сертификата от ФГБУ “Национальный институт качества” Росздравнадзора», — говорится в сообщении СМП.
Как говорят коллеги, Олег Быков решил сменить место работы. Об этом известно только то, что свою дальнейшую деятельность приморец также свяжет со здравоохранением.
«Мы благодарим нашего замечательного руководителя за его труд, мудрость и профессионализм, и желаем ему реализации всех поставленных целей на новом месте работы. Уверены, Вы сделаете его таким же флагманом приморского здравоохранения, как и Владивостокскую скорую», — озвучили свои пожелания сотрудники СМП.