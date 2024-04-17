На каких дорогах в Омске установлены камеры для штрафов за непристегнутый ремень

Отметим, на каждом из перекрестков камеры фиксируют непристегнутый ремень в потоках машин по все направлениям. А водители, попавшиеся на нарушении на указанных перекрестках, теперь будут получать штрафные квитанции. Напомним, размер штрафа за непристегнутый ремень составляет 1 000 рублей.