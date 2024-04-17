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На каких дорогах в Омске установлены камеры для штрафов за непристегнутый ремень

Омские водители теперь будут получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности и в том случае, если факт зафиксировала камера фиксации нарушений.

По информации омской Госавтоинспекции, на сегодняшний день такие камеры расположены на двух городских перекрестках с внушительным, по мнению автора, потоком машин.

В частности, камерами, нацеленными на ремень безопасности, оснащены перекрестки:

— улиц 20-линия и 10 лет Октября в Центральном округе;

— улиц 70 лет Октября и Конева на Левобережье в Кировском округе.

Отметим, на каждом из перекрестков камеры фиксируют непристегнутый ремень в потоках машин по все направлениям. А водители, попавшиеся на нарушении на указанных перекрестках, теперь будут получать штрафные квитанции. Напомним, размер штрафа за непристегнутый ремень составляет 1 000 рублей.