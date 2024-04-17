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Вышло интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону (видео на русском)

Основатель Telegram рассказал о жизни в разных странах, внимании спецслужб, отношении к богатству и развитии популярного мессенджера.

Источник: AP 2023

Основатель Telegram Павел Дуров дал видеоинтервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Длительность финального ролика оказалась меньше часа. 10-минутный фрагмент из него выложен в новом телеграм-канале журналиста. Официальное видео целиком опубликовано в нескольких источниках.

Что сказал Павел Дуров

В ходе разговора были затронуты как личные темы, так и вопросы, связанные с разработкой и функционированием популярного мессенджера. Тезисно беседу можно разложить так:

  • Обсуждение детства и биографии. Переезд в Италию и обратно в Россию. Семья Дурова в 90-е была одной из немногих, кому удалось привезти компьютер из Италии в Россию. Тогда он впервые начал писать код, пробуя себя в IT-сфере.

  • ВКонтакте времен 2011 года и позже. Использование соцсети во время протестов и связанные с этим проблемы.

  • Разговор о Telegram. Офис находится в Дубае. До него рассматривали Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско, но мешали бюрократические сложности. В Сан-Франциско на Дурова напали трое неизвестных на улице и попытались вырвать из рук телефон. Подобное случилось с ним впервые и шокировало.

  • В США команда Дурова получала пристальное внимание со стороны ФБР и агентов безопасности. Тайно пытались завербовать его инженера, хотели узнать исходный код мессенджера. Давления со стороны властей в ОАЭ он никогда не чувствовал.

  • Идея создать Telegram возникла, когда он понял, что у него нет безопасного способа коммуникации с братом во время обысков.

  • Telegram планирует до конца года увеличить число пользователей до миллиарда (сейчас уже более 900 млн пользователей). Команда мессенджера не тратится на продвижение и рекламу. Прирост аудиторию связан с тем, что продукт нравится людям.

  • Дуров называет себя единственным продакт-менеджером Telegram. В команде 30 инженеров-программистов, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технокомпаний. Он до сих пор общается с каждым разработчиком и дизайнером самостоятельно, сам придумывает большинство функций и инструментов.

  • У Дурова никогда не было цели стать богатым. У него всегда была цель стать свободным. Он не имеет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт, поскольку не считает такой образ жизни подходящим себе.

  • Telegram доступен для всех. Это нейтральная платформа, которая не принимает чью-либо сторону. Например, во время коронавируса мессенджер помогал властям распространять информацию о мерах предосторожности, но не запрещал критику.

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