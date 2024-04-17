Вышло интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону (видео на русском)

Обсуждение детства и биографии. Переезд в Италию и обратно в Россию. Семья Дурова в 90-е была одной из немногих, кому удалось привезти компьютер из Италии в Россию. Тогда он впервые начал писать код, пробуя себя в IT-сфере.

ВКонтакте времен 2011 года и позже. Использование соцсети во время протестов и связанные с этим проблемы.

Разговор о Telegram. Офис находится в Дубае. До него рассматривали Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско, но мешали бюрократические сложности. В Сан-Франциско на Дурова напали трое неизвестных на улице и попытались вырвать из рук телефон. Подобное случилось с ним впервые и шокировало.

В США команда Дурова получала пристальное внимание со стороны ФБР и агентов безопасности. Тайно пытались завербовать его инженера, хотели узнать исходный код мессенджера. Давления со стороны властей в ОАЭ он никогда не чувствовал.

Идея создать Telegram возникла, когда он понял, что у него нет безопасного способа коммуникации с братом во время обысков.

Telegram планирует до конца года увеличить число пользователей до миллиарда (сейчас уже более 900 млн пользователей). Команда мессенджера не тратится на продвижение и рекламу. Прирост аудиторию связан с тем, что продукт нравится людям.

Дуров называет себя единственным продакт-менеджером Telegram. В команде 30 инженеров-программистов, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технокомпаний. Он до сих пор общается с каждым разработчиком и дизайнером самостоятельно, сам придумывает большинство функций и инструментов.

У Дурова никогда не было цели стать богатым. У него всегда была цель стать свободным. Он не имеет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт, поскольку не считает такой образ жизни подходящим себе.