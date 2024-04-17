Вышло интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону (видео на русском)

Основатель Telegram Павел Дуров дал видеоинтервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Длительность финального ролика оказалась меньше часа. 10-минутный фрагмент из него выложен в новом телеграм-канале журналиста. Официальное видео целиком опубликовано в нескольких источниках.
Что сказал Павел Дуров
В ходе разговора были затронуты как личные темы, так и вопросы, связанные с разработкой и функционированием популярного мессенджера. Тезисно беседу можно разложить так:
Обсуждение детства и биографии. Переезд в Италию и обратно в Россию. Семья Дурова в 90-е была одной из немногих, кому удалось привезти компьютер из Италии в Россию. Тогда он впервые начал писать код, пробуя себя в IT-сфере.
ВКонтакте времен 2011 года и позже. Использование соцсети во время протестов и связанные с этим проблемы.
Разговор о Telegram. Офис находится в Дубае. До него рассматривали Берлин, Лондон, Сингапур и Сан-Франциско, но мешали бюрократические сложности. В Сан-Франциско на Дурова напали трое неизвестных на улице и попытались вырвать из рук телефон. Подобное случилось с ним впервые и шокировало.
В США команда Дурова получала пристальное внимание со стороны ФБР и агентов безопасности. Тайно пытались завербовать его инженера, хотели узнать исходный код мессенджера. Давления со стороны властей в ОАЭ он никогда не чувствовал.
Идея создать Telegram возникла, когда он понял, что у него нет безопасного способа коммуникации с братом во время обысков.
Telegram планирует до конца года увеличить число пользователей до миллиарда (сейчас уже более 900 млн пользователей). Команда мессенджера не тратится на продвижение и рекламу. Прирост аудиторию связан с тем, что продукт нравится людям.
Дуров называет себя единственным продакт-менеджером Telegram. В команде 30 инженеров-программистов, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технокомпаний. Он до сих пор общается с каждым разработчиком и дизайнером самостоятельно, сам придумывает большинство функций и инструментов.
У Дурова никогда не было цели стать богатым. У него всегда была цель стать свободным. Он не имеет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт, поскольку не считает такой образ жизни подходящим себе.
Telegram доступен для всех. Это нейтральная платформа, которая не принимает чью-либо сторону. Например, во время коронавируса мессенджер помогал властям распространять информацию о мерах предосторожности, но не запрещал критику.