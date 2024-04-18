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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли давить и сжигать клещей

Специалисты красноярского ведомства напомнили жителям края о том, что начался сезон клещевой активности.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после встречи с клещом.

Во-первых, клеща нельзя давить на себе. Дело в том, что инфекция может проникнуть в ваш организм даже через самые мелкие ранки.

Во-вторых, нельзя выбрасывать или сжигать снятого клеща. Его нужно отнести в лабораторию на исследование, чтобы выявить, инфицирован ли он.

В-третьих, не ленитесь себя осматривать во время и после прогулок. Рекомендуется проводить проверки каждые 30 минут. Уделите особое внимание младенцам и их коляскам. Если у вас есть животные, осматривайте их в том числе.

Также запрещено поливать клеща растительным маслом. Существует миф о том, что так он быстрее отвалится. На самом же деле, он сможет присосаться еще сильнее.

В ведомстве напоминают, что нельзя надеяться на «авось». Пройдите вакцинацию от клещевого энцефалита и соблюдайте меры профилактики.

здоровье