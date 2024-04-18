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Роспотребнадзор сообщил о качестве воды в кранах омичей во время паводка

В Омской области продолжается контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе во время паводка.

Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Так с 27 марта каждый день проводится мониторинг качества воды.

По данным на 11 апреля было отобрано 80 проб воды. 15 из них взяты из поверхностных и подземных водоисточников, оставшиеся 65 — из разводящей сети.

«Все пробы соответствуют по микробиологическим и вирусологическим показателям», — сообщили в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Омской области.

Жителям региона напомнили, что нельзя употреблять воду из неизвестных источников. А если вы сомневаетесь в качестве воды, её следует прокипятить.

Напомним, что из посёлка Затон было эвакуировано шесть человек: уровень подъёма воды там был близок к максимальному. Сейчас он уже пошёл на спад.

ЖКХ