Спасатели МЧС проследят за вскрытием реки Тумнин

В этом году на реке Тумнин очень толстый лёд. Обычно он начинает сходить в конце апреля — начале мая. Командировку для контроля паводковой ситуации в этот район спасатели планировали на 25 число. Однако случилось резкое потепление. На Тумнине уже сейчас фиксируются подвижки льда. Традиционно эта река во время ледохода считается очень опасной с точки зрения риска образования заторов и, как следствие, выхода из берегов на отдельных участках.