Спасатели МЧС проследят за вскрытием реки Тумнин

Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проконтролируют паводковую обстановку на реке Тумнин. В одноимённый посёлок в Ванинском районе вертолёт Ми-8 уже доставил группу из шести специалистов со всем необходимым оборудованием. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального главка МЧС РФ.
В этом году на реке Тумнин очень толстый лёд. Обычно он начинает сходить в конце апреля — начале мая. Командировку для контроля паводковой ситуации в этот район спасатели планировали на 25 число. Однако случилось резкое потепление. На Тумнине уже сейчас фиксируются подвижки льда. Традиционно эта река во время ледохода считается очень опасной с точки зрения риска образования заторов и, как следствие, выхода из берегов на отдельных участках.
Из посёлка Тумнин за ледовой обстановкой спасатели проследят с помощью дрона. На случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию у них есть всё необходимое для оказания помощи людям.
Напомним, этой весной в Хабаровском крае чрезвычайные ситуации из-за разлива рек вводились в Тырме Верхнебуреинского, а также в посёлках Среднехорский и Гвасюги района им. Лазо.