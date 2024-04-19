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Спасатели МЧС проследят за вскрытием реки Тумнин

Эта река на востоке Хабаровского края раньше обычного готова избавиться от ледяного покрова.

Источник: МЧС РФ

Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проконтролируют паводковую обстановку на реке Тумнин. В одноимённый посёлок в Ванинском районе вертолёт Ми-8 уже доставил группу из шести специалистов со всем необходимым оборудованием. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального главка МЧС РФ.

В этом году на реке Тумнин очень толстый лёд. Обычно он начинает сходить в конце апреля — начале мая. Командировку для контроля паводковой ситуации в этот район спасатели планировали на 25 число. Однако случилось резкое потепление. На Тумнине уже сейчас фиксируются подвижки льда. Традиционно эта река во время ледохода считается очень опасной с точки зрения риска образования заторов и, как следствие, выхода из берегов на отдельных участках.

Из посёлка Тумнин за ледовой обстановкой спасатели проследят с помощью дрона. На случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию у них есть всё необходимое для оказания помощи людям.

Напомним, этой весной в Хабаровском крае чрезвычайные ситуации из-за разлива рек вводились в Тырме Верхнебуреинского, а также в посёлках Среднехорский и Гвасюги района им. Лазо.

МЧС