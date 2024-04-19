Асфальт — бомба: дорога в Хасанский район стала ловушкой для водителей

«Необходим капремонт или глобальная реконструкция. До ремонта в 2022 году дорога была в таком же состоянии. В целом, в этом году по нацпроекту БКД заключен контракт с ООО “РСК” на ремонт почти 12 км Раздольное — Хасан, также они проведут ремонт 7 км Раздольное — Хасан — Безверхово и 4,66 км Раздольное — Хасан — Зарубино», — отметили в пресс-службе регионального Минтранса.