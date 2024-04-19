Асфальт — бомба: дорога в Хасанский район стала ловушкой для водителей

В Приморье участок трассы, находящийся на границе Хасанского и Надеждинского районов, выглядит так, словно находился в эпицентре землетрясения. Асфальт испещрен сеткой жутких трещин, среди которых водителям приходится лавировать, чтобы не угодить в колдобины. Дорожное покрытие уложили буквально в прошлом году, а оно уже не пригодно для безопасной езды, сообщает ИА PrimaMedia.
В пресс-службе Минтранса Приморья корр. ИА PrimaMedia рассказали, что это связано с некачественным выполнением работ подрядчиком. Сейчас ведутся судебные процессы, чтобы определить, кто будет нести ответственность за произошедшее.
«Мы добивались того, чтобы УФАС внес их в реестр недобросовестных подрядчиков, но по итогам суда мы проиграли с аргументом “нет оснований”», — отметили специалисты.
Власти планируют максимально оперативно решить эту проблему — заключить контракт с новым подрядчиком на ремонт дорожного полотна в текущем году. Но конкретная компания для выполнения работ еще не выбрана.
«Необходим капремонт или глобальная реконструкция. До ремонта в 2022 году дорога была в таком же состоянии. В целом, в этом году по нацпроекту БКД заключен контракт с ООО “РСК” на ремонт почти 12 км Раздольное — Хасан, также они проведут ремонт 7 км Раздольное — Хасан — Безверхово и 4,66 км Раздольное — Хасан — Зарубино», — отметили в пресс-службе регионального Минтранса.
Напомним, в 2023 году дорога в Хасанский район была настоящим испытанием для водителей из-за непрекращающихся ремонтных работ. Снятое покрытие на сотни метров приводило в особое отчаяние летом туристов, стремящихся на базы отдыха и к морю. Тогда власти особое внимание уделили трассе Раздольное — Хасан — Зарубино. К примеру, по программе БКД дорожники восстановили участок протяженностью 6,25 километра до поворота на Андреевку, работы также выполнял подрядчик ООО «Магистраль».