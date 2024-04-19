Госавтоинспекция Кубани назвала самые опасные перекрестки Краснодара

Перекресток Буденного с Чкалова тоже считается аварийным. Здесь зафиксировано три ДТП. Далее идет Костылева-Новокузнечная. Тоже три аварии, это были столкновения. Аварийной считается и улица Зиповская. Здесь было три ДТП и все они — это наезды на пешеходов. На Российской И Солнечной произошло пять ДТП. В них было ранено пять человек. И западный подъезд к Краснодару, три ДТП, три наезда на пешеходов. 17-й километр, улица Народная — три ДТП, четыре человека ранены.