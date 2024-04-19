Госавтоинспекция Кубани назвала самые опасные перекрестки Краснодара

В Краснодаре перекресток улиц Северной и Котовского назван самым опасным. Именно здесь произошло больше всего аварий по итогам 2023 года. Всего в городе выявлено девять очагов аварийности.
— По итогам 2023 года в Краснодаре выявлено девять очагов аварийности, — сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре) начальник отдела пропаганды ГИБДД Краснодарского края Ирина Заватская. — Это улица Северная на пересечении с Котовского. Здесь в прошлом году произошло четыре ДТП. Это были столкновения и одно ДТП, наезд на пешехода. Далее идет та же самая улица Северная, но уже с пересечением с улицей Чкалова. Там произошло три ДТП. Все столкновения.
Перекресток Буденного с Чкалова тоже считается аварийным. Здесь зафиксировано три ДТП. Далее идет Костылева-Новокузнечная. Тоже три аварии, это были столкновения. Аварийной считается и улица Зиповская. Здесь было три ДТП и все они — это наезды на пешеходов. На Российской И Солнечной произошло пять ДТП. В них было ранено пять человек. И западный подъезд к Краснодару, три ДТП, три наезда на пешеходов. 17-й километр, улица Народная — три ДТП, четыре человека ранены.
На улице 40-летия Победы, пересечение с улицей Достоевского — три ДТП. Это наезды на пешеходов.
По словам Заватской, ликвидация всех очагов аварийности обязательно стоит на контроле Госавтоинспекции. ГИБДД вносит сои предложения администрации города по их ликвидации. Как правило, ведомство просит установить на наиболее аварийных участках города светофоры или пешеходные переходы.
Представитель кубанской Госавтоинспекции также рассказала, в какие дни в Краснодарском крае происходит больше всего ДТП.