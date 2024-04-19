В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное», — написала она в Telegram-канале.
Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.
В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас.
«Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни», — сказал однажды мужчина.
Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.
Расселу Бентли было 64 года.