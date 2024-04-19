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В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Источник: Russell Bentley

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное», — написала она в Telegram-канале.

Агентство Sputnik 12 апреля сообщило о пропаже корреспондента. Там уточнили, что у Бентли российское гражданство. Как заявили в МВД Донецкой Народной Республики, последний раз мужчину видели 8 апреля.

В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас.

«Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни», — сказал однажды мужчина.

Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс из США, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Корреспондент неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Расселу Бентли было 64 года.