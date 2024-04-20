Санитарно-гигиенические условия в молдавских школах оставляют желать лучшего

Мероприятие было организовано в рамках программы восстановления и строительства санитарных блоков в школах, запущенной Министерством образования и исследований и ЮНИСЕФ и профинансированной Федеральным министерством сотрудничества и экономического развития Германии через Немецкий банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). В рамках программы 125 образовательных учреждений получат полную поддержку по улучшению условий водоснабжения и канализации. Общий бюджет программы составляет около 85 миллионов леев.