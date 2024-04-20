Санитарно-гигиенические условия в молдавских школах оставляют желать лучшего

Результаты отчета обсуждались в парламенте в рамках круглого стола «Обеспечение инфраструктуры и устойчивых услуг водоснабжения, санитарии и гигиены в образовательных учреждениях Республики Молдова».
Мероприятие было организовано совместно с парламентской Комиссией по культуре, образованию, исследованиям, молодежи и СМИ при участии представителей правительства, парламента, надзорных и согласующих органов и партнеров по развитию.
Инфраструктура водоснабжения, канализации и гигиены в школах требует существенных улучшений, отметили участники круглого стола. Депутат Лариса Новак, член отраслевой парламентской комиссии заверила в поддержке со стороны законодательного форума для обеспечения качества жизни детей.
«Важно определить приоритетность этого вопроса и принять незамедлительные меры для обеспечения более качественных услуг водоснабжения, гигиены и санитарии в школах», — заявила глава офиса ЮНИСЕФ в Молдове Маха Дамаж.
В свою очередь представители Министерства образования и науки представили задачи образовательных учреждений в этой сфере.
«Наша обязанность, Министерства образования, — обеспечить соблюдение этого права в учебных заведениях. Для этого нам необходимо интенсивное сотрудничество как с местными властями, неправительственными организациями, так и со всеми государственными учреждениями», — сказала госсекретарь Министерства образования и науки Валентина Олару.
Мероприятие было организовано в рамках программы восстановления и строительства санитарных блоков в школах, запущенной Министерством образования и исследований и ЮНИСЕФ и профинансированной Федеральным министерством сотрудничества и экономического развития Германии через Немецкий банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). В рамках программы 125 образовательных учреждений получат полную поддержку по улучшению условий водоснабжения и канализации. Общий бюджет программы составляет около 85 миллионов леев.
На ремонт санузлов в школах Молдовы в 2024 году из госбюджета будет выделено 25 миллионов леев (около 1,3 миллиона евро), об этом в начале года заявил министр образования Дан Перчун.