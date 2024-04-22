«Хамили и сказали, что сама виновата». В отеле Геленджика певице Юлии Самойловой испортили лекарство за 800 тысяч

Певица Юлия Самойлова гастролирует по городам Краснодарского края. На днях она приехала в Геленджик и поселилась в одном из отелей на Черноморском побережье. Артистка страдает спинальной мышечной атрофией и вынуждена постоянно принимать дорогостоящее лекарство. Медикаменты, по ее признанию, Самойлова возит всегда с собой.