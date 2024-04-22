«Хамили и сказали, что сама виновата». В отеле Геленджика певице Юлии Самойловой испортили лекарство за 800 тысяч

Певица Юлия Самойлова гастролирует по городам Краснодарского края. На днях она приехала в Геленджик и поселилась в одном из отелей на Черноморском побережье. Артистка страдает спинальной мышечной атрофией и вынуждена постоянно принимать дорогостоящее лекарство. Медикаменты, по ее признанию, Самойлова возит всегда с собой.
Вот и в этот раз она попросила персонал отеля помочь ей с хранением ампулы. Но утром оказалось, что ее содержимое превратилось в лед.
«Мы попросили поставить в холодильник — от 2 до 8 градусов. Но его заморозили. А потом сказали — сама виновата. Хотя я-то знаю, как им пользоваться», — рассказала, заметно волнуясь, певица в своих соцсетях.
Лекарство, которое помогает Юлии, стоит немалых денег — почти 800 тысяч рублей, а просто так его не купить, не в каждой аптеке найдется такой препарат. Его певице по льготе выдает минздрав.
«Я не знаю, что делать, я в полной растерянности. В отеле говорят, что они не несут ответственности», — поделилась Самойлова.
Певица также отметила, что персонал отеля вел себя грубо, даже не извинившись за ситуацию.