В Хабаровске состоится полуфинал Чемпионата «Business Battle»

В Дальневосточном институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы состоится полуфинал Молодежного Чемпионата по стратегии и управлению «Business Battle». Это командные соревнования школьников и студентов по развитию навыков предпринимательства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Business Battle» является специальным проектом всемирного чемпионата по стратегии и управлению Global Management Challenge. Ежегодно участниками проекта становятся от 2 до 4 тыс человек, а его представители в студенческой и профессиональной лигах участвуют в национальном финале чемпионата, занимая высокие позиции.
— В основе предстоящего чемпионата — командное управление компьютерным бизнес-симулятором управления компанией, позволяющее не только оценивать уровень профессиональной подготовки студентов, но и развивать практические навыки предпринимательской деятельности. Победители хабаровского этапа отправятся в Москву на финал уже летом этого года, — рассказал заместитель директора по научной и воспитательной работе Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС Юрий Березутский.
Мероприятие состоится 23 апреля 2024 года в 12:30 по адресу: ул. Муравьева-Амурского, д. 33, «Точка кипения».