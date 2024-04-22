В Хабаровске состоится полуфинал Чемпионата «Business Battle»

В Дальневосточном институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы состоится полуфинал Молодежного Чемпионата по стратегии и управлению «Business Battle». Это командные соревнования школьников и студентов по развитию навыков предпринимательства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



«Business Battle» является специальным проектом всемирного чемпионата по стратегии и управлению Global Management Challenge. Ежегодно участниками проекта становятся от 2 до 4 тыс человек, а его представители в студенческой и профессиональной лигах участвуют в национальном финале чемпионата, занимая высокие позиции.