Хабаровский Роспотребнадзор выявил подозрительные БАДы

Специалисты управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в рамках мониторинга сети интернет, выявили подозрительные биологически активные добавки, которые продавались через маркетплейсы Ozon и «Мегамаркет». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», информация о них в системе «Честный знак» не соответствовала тому, что было указано на упаковке. В связи с этим была инициирована проверка.