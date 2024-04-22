Хабаровский Роспотребнадзор выявил подозрительные БАДы

Специалисты управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в рамках мониторинга сети интернет, выявили подозрительные биологически активные добавки, которые продавались через маркетплейсы Ozon и «Мегамаркет». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», информация о них в системе «Честный знак» не соответствовала тому, что было указано на упаковке. В связи с этим была инициирована проверка.
По информации регионального ведомства, первом случае речь шла о препарате «DHC коллаген морской японский (пептидный) с витаминами B1, B2», во втором — «Витамин D-3 5000 МЕ». В ходе проверки выяснилось, что на потребительской упаковке первой добавки вообще нет средств идентификации, а в маркировке другой «зашифрован» совершенно другой препарат с иным сроком годности.
— Нахождение в обороте такой продукции создает риски причинения вреда здоровью граждан. Биологически активные добавки к пище при реализации должны соответствовать гигиеническим требованиям безопасности. Кроме того, с 1 октября 2023 года маркировка в системе «Честный знак» стала обязательной для категории «БАД», — сообщили нашему корреспонденту в управлении Роспотребнадзора.
Предпринимателям, допустившим нарушение обязательных требований при реализации на маркетплейсах биологически активных добавок, объявлено предостережение. По результатам надзорных мероприятий маркетплейсы-нарушители сообщили, что нелегальная продукция скрыта с торговых площадок.