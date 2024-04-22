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Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп» за публикацию фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 15.3−2 закона № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, — говорится в релизе.

Согласно информации на сайте «Русский криминал», его редакция также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. «Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.

Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», поскольку на нем выявили фейки о специальной военной операции.

О блокировке «Полит.ру» сообщалось 12 апреля. Причиной также называлось размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

По информации Роскомнадзора, за первые три месяца этого года удалены или заблокированы более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Среди них 6,3 тысячи фейков о российской армии.

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