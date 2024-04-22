Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 15.3−2 закона № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, — говорится в релизе.
Согласно информации на сайте «Русский криминал», его редакция также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. «Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.
Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», поскольку на нем выявили фейки о специальной военной операции.
О блокировке «Полит.ру» сообщалось 12 апреля. Причиной также называлось размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.
По информации Роскомнадзора, за первые три месяца этого года удалены или заблокированы более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Среди них 6,3 тысячи фейков о российской армии.