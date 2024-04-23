Почти 50 кошек и собак из Красноярска поехали в заграничные туры с хозяевами

В 2024 году 45 собак и кошек прошли ветеринарный контроль и сертификацию, чтобы хозяева смогли взять их с собой в заграничные путешествия, которые начинались в аэропорту Красноярск. Об этом «КП»-Красноярск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Известно, что питомцы отправились со своими владельцами в Аргентину, Мексику, Таиланд, Турцию, а также Германию, Польшу, Литву, Грузию и на Кипр.
Специалисты напомнили любителям домашних животных, что оформлять документы для их вывоза за рубеж нужно заранее. Например, прививки против бешенства нужно поставить не раньше, чем за 21 день до выезда.
— Для начала владельцу животного необходимо изучить ветеринарные требования иностранного государства, в которое планируется выезд. Затем нужно обратиться в ветеринарную клинику для проведения обработок животного против экто- и эндопаразитов, вакцинации (указанных в ветеринарных требованиях страны) и чипирования, отметки о проведении которых ветеринарные врачи внесут в международный ветеринарный паспорт, — поделились в ведомстве.