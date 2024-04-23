Почти 50 кошек и собак из Красноярска поехали в заграничные туры с хозяевами

В 2024 году 45 собак и кошек прошли ветеринарный контроль и сертификацию, чтобы хозяева смогли взять их с собой в заграничные путешествия, которые начинались в аэропорту Красноярск. Об этом «КП»-Красноярск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.