По народной программе в Иркутске построят новую детскую поликлинику № 5

— На ближайшую корректировку в мае мы будем просить правительство Иркутской области заложить 35 миллионов рублей на проектирование с расчетом на 2025 год. В таком случае поликлиника попадает в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая утверждена губернатором Иркутской области. Реализация проекта строительства самой поликлиники будет запущена, — рассказал Евгений Стекачев.