По народной программе в Иркутске построят новую детскую поликлинику № 5

Цель партийного десанта «Единой России» на место будущей стройки — добиться финансирования работ.
— На ближайшую корректировку в мае мы будем просить правительство Иркутской области заложить 35 миллионов рублей на проектирование с расчетом на 2025 год. В таком случае поликлиника попадает в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая утверждена губернатором Иркутской области. Реализация проекта строительства самой поликлиники будет запущена, — рассказал Евгений Стекачев.
Он подчеркнул, что нынешнее здание поликлиники № 5 не соответствует запросам населения, и это понятно — возраст строения без малого век. Новая поликлиника давно нужна Свердловскому округу, в 2020 году губернатора об этом просили более пяти тысяч жителей.
Самым оптимальным местом размещения нового здания является площадка бывшего кинотеатра «Чайка», закрытого ещё в 2018 году.
Ольга Клевцова рассказала, что поликлиника будет пятиэтажной. Она рассчитана на 350 посещений в смену. И ещё 150 посещений — женской консультации, которая разместится здесь же. Строительством детской поликлиники № 5 дело не закончится: уже началась работа по формированию земельного участка для взрослой поликлиники № 5.
Евгений Стекачев и Ольга Клевцова — участники предварительного голосования «Единой России». В ЕДГ-2024 состоятся выборы нового созыва Иркутской городской думы.