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По народной программе в Иркутске построят новую детскую поликлинику № 5

Новое здание детской поликлиники № 5 — современное, просторное, в котором будет удобно и пациентам, и врачам — начнут строить в Иркутске в 2026 году. Уже определена площадка и начата разработка проектно-сметной документации. 23 апреля, на месте будущей поликлиники побывали председатель думы Иркутска Евгений Стекачев, депутат гордумы, главный врач поликлиники № 5 Ольга Клевцова, и.о. министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, депутаты Законодательного Собрания — члены фракции «Единая Россия» Сергей Баляскин и Максим Девочкин. Проект будет реализован в рамках народной программы партии.

Источник: ТК Город

Цель партийного десанта «Единой России» на место будущей стройки — добиться финансирования работ.

— На ближайшую корректировку в мае мы будем просить правительство Иркутской области заложить 35 миллионов рублей на проектирование с расчетом на 2025 год. В таком случае поликлиника попадает в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая утверждена губернатором Иркутской области. Реализация проекта строительства самой поликлиники будет запущена, — рассказал Евгений Стекачев.

Он подчеркнул, что нынешнее здание поликлиники № 5 не соответствует запросам населения, и это понятно — возраст строения без малого век. Новая поликлиника давно нужна Свердловскому округу, в 2020 году губернатора об этом просили более пяти тысяч жителей.

Самым оптимальным местом размещения нового здания является площадка бывшего кинотеатра «Чайка», закрытого ещё в 2018 году.

Ольга Клевцова рассказала, что поликлиника будет пятиэтажной. Она рассчитана на 350 посещений в смену. И ещё 150 посещений — женской консультации, которая разместится здесь же. Строительством детской поликлиники № 5 дело не закончится: уже началась работа по формированию земельного участка для взрослой поликлиники № 5.

Евгений Стекачев и Ольга Клевцова — участники предварительного голосования «Единой России». В ЕДГ-2024 состоятся выборы нового созыва Иркутской городской думы.

строительство