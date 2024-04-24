Одесские депутаты не поддержали переименование проспекта Гагарина

В апреле Верховная рада Украины подготовила проект постановления, в рамках которого в стране предлагается переименовать более 300 населенных пунктов. К примеру, Новомосковск в Днепропетровской области предложили переименовать в Самар, а Червоноград в Львовской области в Шептицкий.