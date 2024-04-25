ВОЗ выявила рост популярности электронных сигарет среди подростков

Самый низкий показатель зафиксировали в Таджикистане во всех возрастных группах как среди мальчиков (1%), так и среди девочек (менее 1%). В то же время самый высокий показатель употреблявших алкоголь хотя бы раз в жизни оказался в Англии: среди 11-летних детей (35% для мальчиков и 34% для девочек) и 13-летних (50% мальчиков и 57% девочек). Среди 15-летних подростков самый высокий показатель в Дании: 83% среди мальчиков и 84% среди девочек.