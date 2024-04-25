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Омичку оштрафовали за поездку с детьми на крыше автомобиля

42-летнюю омичку оштрафовали за детей, которые выглядывали из люка на крыше автомобиля во время движения.

Источник: МК.RU Омск

Видео поездки, опубликованное в соцсетях, привлекло внимание полицейских.

«Автоинспекторы установили личность водителя, управлявшего автомобилем, и пригласили в подразделение Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Женщина пояснила, что она просто разрешила детям «пошалить». О том, что это могло закончиться трагично, она не подумала. Омичка пообещала, что больше не допустит такого.

В отношении неё возбуждено административное дело за перевозку людей вне кабины автомобиля по части второй статье 12.23 КоАП РФ. Наказание по ней — штраф 1000 рублей.

ГИБДД