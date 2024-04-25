В небе над Омском заметили беспилотники: в МЧС пояснили, зачем они нужны

Выяснилось, что БПЛА нужны МЧС, чтобы следить за пожарной безопасностью.
О дронах над садоводческим товариществом рассказали читатели «Города55». В ГУ МЧС по Омской области пояснили, что в этот день проходил профилактический визит. Такие рейды проводятся во всех СНТ Омска.
Также в ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Нарушителям, жгущим траву на своём участке (даже в бочке), грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее «МК в Омске» писал, что за прошлую неделю пожарные выезжали на тушение сухой травы или мусора 62 раза.