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В небе над Омском заметили беспилотники: в МЧС пояснили, зачем они нужны

24 апреля возле СНТ «Бодрость-1» на Левобережье в небе заметили беспилотники.

Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что БПЛА нужны МЧС, чтобы следить за пожарной безопасностью.

О дронах над садоводческим товариществом рассказали читатели «Города55». В ГУ МЧС по Омской области пояснили, что в этот день проходил профилактический визит. Такие рейды проводятся во всех СНТ Омска.

Также в ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Нарушителям, жгущим траву на своём участке (даже в бочке), грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее «МК в Омске» писал, что за прошлую неделю пожарные выезжали на тушение сухой травы или мусора 62 раза.