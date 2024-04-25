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Менее 4% фур от нормы оформили на литовском КПП Мядининкай

Менее 4% фур от нормы оформили за минувшие сутки на литовской границе, в Мядининкае. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«За прошедшие сутки через литовский Мядининкай (Каменный Лог) в страны ЕС проследовало всего 19 фур из 500 возможных, т.е. менее 1 авто из 20 в час», — говорится в сообщении.

В целом, около 2,8 тыс. грузовиков фиксируется перед всеми погранпереходами на европейском направлении. Наибольшее скопление перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — более 800 фур, его контрольные службы за сутки приняли на свою территорию 73% грузовиков.

В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) контрольные службы за сутки оформили 27% большегрузов от нормы.

ЕС