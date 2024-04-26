Мать спасавшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о звонке из АП

«Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента РФ и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из “Крокус сити холла” 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — рассказала Донскова.
По ее словам, после случившегося в «Крокусе» ребята получили многочисленные награды и благодарности. «Мы встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими. В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным», — добавила она.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек. Подмосковные школьники, которые подрабатывали в «Крокус сити холле» гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен зрителей.