Мать спасавшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о звонке из АП

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек. Подмосковные школьники, которые подрабатывали в «Крокус сити холле» гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен зрителей.