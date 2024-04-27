Из Лондона в Уфу изучать счастье. 9 историй ученых, которые переехали в Башкирию

«В Палестине при выборе квоты нам предложили список из более 50 городов, включая Казань, Уфу, Берн. Изучил информацию в интернете и понял, что Уфа моему сердцу ближе, чем другие города. Потом уже понял, что не ошибся. Я жил в Москве, это очень шумный город, там мне тяжело. Там люди ходят в наушниках, ничего не видят и не слышат, словно тело без души. А здесь люди добрее, заботливее. Если на улице зимой попадусь без шапки какой-нибудь бабушке, она меня отругает как своего внука», — рассказывает Адхам в интервью «Электрогазете».