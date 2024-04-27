Из Лондона в Уфу изучать счастье. 9 историй ученых, которые переехали в Башкирию

Разоблачаем миф, что умная и перспективная молодежь уезжает из республики. Собрали для вас девять историй молодых и уже опытных ученых из разных стран мира, которые переехали или вернулись жить и работать в Башкирию.
Из Ирана — развивать международное право
Молодой специалист в области международного инвестиционного права Абади Уа Мостафа Самад усердно готовился к поездке в Россию десять лет, изучал русский язык, историю, культуру России и однажды его мечта сбылась. Министерство науки Ирана объявило стипендии для аспирантов, это был отличный шанс связаться с российскими университетами. Так год назад он переехал в Уфу.
«Забавный факт: я родился 8 февраля, насколько я знаю, в России это День науки. Иногда я говорю своим коллегам, что быть связанным с Россией и наукой — это моя судьба», — шутит он в интервью агентству «Башинформ».
Главной для себя задачей в Башкирии Мостафа считает продолжение своей научной деятельности в УУНиТ.
«Я эксперт в области международного права. И помимо своей преподавательской работы, которая связана с международными организациями и разрешением споров, я пишу научные статьи, занимаюсь исследованиями. И раз уж Россия и Башкортостан доверили мне работать здесь, уважают меня, то я должен ответить им тем же: быть полезным и эффективным», — говорит он.
Так, в частности, молодой ученый активно занимается составлением рекомендаций по работе с геопарком «Янган-Тау» в соответствии с нормами международного права, он вошел в число академических членов геопарка, которые готовят законопроект в этой сфере. Второе большое направление — вопросы внедрения в республике исламского банковского права.
«Это будет отличным решением для привлечения в Россию и Башкортостан крупных инвесторов из Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Малайзии», — говорит Абади Уа Мостафа Самад.
Из Палестины — создавать новые материалы для авиации
Уроженец Палестины Адхам Абуайяш живет в Уфе уже семь лет. Здесь он окончил магистратуру и продолжает заниматься наукой в аспирантуре УУНиТ, завел семью и воспитывает ребенка. Он изучает новые материалы, которые применяются в авиастроении. Вначале он немного побаивался ехать, потому что из фильмов был наслышан о русской мафии. Но его дядя сказал: «Все, что говорят о России, неправда!». И вот Адхам живет тут.
«В Палестине при выборе квоты нам предложили список из более 50 городов, включая Казань, Уфу, Берн. Изучил информацию в интернете и понял, что Уфа моему сердцу ближе, чем другие города. Потом уже понял, что не ошибся. Я жил в Москве, это очень шумный город, там мне тяжело. Там люди ходят в наушниках, ничего не видят и не слышат, словно тело без души. А здесь люди добрее, заботливее. Если на улице зимой попадусь без шапки какой-нибудь бабушке, она меня отругает как своего внука», — рассказывает Адхам в интервью «Электрогазете».
Как рассказывает ученый, за последние несколько лет вуз сильно изменился, открылось много новых лабораторий, новых факультетов. А проект «Моторы будущего» просто классный!
500 миллионов рублей по поручению Радия Хабирова выделяет ежегодно республика на улучшение жилищных условий и стажировки в лучших вузах России и дружественных стран.
Из Анголы — разрабатывать программы для геологов
Тема диссертации аспиранта кафедры геофизики УУНиТ Эдмилсона Дельфима Прайя связана с прогнозированием физических свойств горных пород на основе алгоритмов машинного обучения.
«Я был одним из лучших учеников в школе Доктора Мартина Лютера Шангалала в Анголе, поэтому Национальный институт управления стипендиями предложил мне поехать учиться в Россию. Я выбрал специальность “Геология — Геофизика”. Мне сказали, что лучший город для обучения по этим специальностям — Уфа. Вот уже восемь лет как я живу тут», — рассказывает он изданию «Панорама Башкортостана».
Молодой ученый написал программу, которая анализирует большие массивы геологических данных и с помощью BigData прогнозирует недостающие интервалы. Это используется при разведке нефти и газа, для мониторинга сейсмических событий и других сферах. Результаты его исследований берут для публикации специализированные научные журналы, такие, как «Нефтепромысловое дело».
Из Иордании — помогать детям с аутизмом
"Я приехала в Россию из Иордании, потому что большая поклонница великого русского ученого Ивана Павлова, а выбрала Уфу, потому что у меня тут живет друг, который рассказал об истории и красоте этого города, его добрых людях, — рассказывает Абу-Хаммад Дима — аспирант Высшей школы психологии и педагогики Института гуманитарных и социальных наук Уфимского университета науки и технологий.
Учась в магистратуре, она провела исследование эффективности нейропсихологических тестов для распознавания функции внимания. Клиническая выборка состояла из детей с аутизмом и трудностями в обучении.
«Сейчас меня интересуют психологические проблемы детей, и я надеюсь представить что-то новое, что поможет этим ребятам жить и взаимодействовать с людьми должным образом. Сейчас я совершенствую свой русский язык, чтобы лучше выражать свои научные мысли, потому что подумываю о том, чтобы остаться жить в этой стране и работать по своей специальности», — говорит она.
Из Китая: делать биоинженерный глаз
Доцент кафедры офтальмологии БГМУ, доктор офтальмологии (Китай) Тимур Биккузин еще в 2015 году выиграл в конкурсе и уехал в Китай для учебы в аспирантуре Харбинского медицинского университета. Спустя три года ему и другим членам группы предложили остаться, но он предпочел вернуться домой и продолжить карьеру ученого в Уфе.
«Я взвесил все плюсы и минусы. У нас в стране в последние годы науке стали уделять все больше внимания. И я пришел к выводу, что смогу достичь больших результатов в родной республике», — рассказал он «Электрогазете».
Сфера научных интересов Тимура Биккузина — создание биоинженерных тканей глаза. Проще говоря, выращивание искусственных тканей, которые можно пересадить пациенту, не дожидаясь, пока появится донор. Это поможет существенно ускорить лечение, а в перспективе выращивать ткани, на 100% подходящие человеку с учетом его индивидуальных особенностей.
В декабре в Уфе открылась лаборатория Евразийского НОЦ «Биоинженерные тест-системы для персонализированной медицины», где как раз идет разработка биоинженерных конструкций, которые имитируют участки тканей человека. Тимур Биккузин возглавил ее.
«Это примерно как “Голова профессора Доуэля”: голова отдельно от тела, но к ней подведены все необходимые коммуникации для жизни. В нашем случае это, конечно, не голова, а важные участки тканей органов. В научной терминологии это называется “organ-on-chip”, то есть “орган-на-чипе”. Сейчас мы разрабатываем роговицу глаза на чипе. Такая технология очень интересна фармкомпаниям, потому что позволяет проводить эксперименты не на животных и не на людях. Органочипы в России пока не производятся, поэтому у нашей научной лаборатории в Уфе уникальная возможность», — рассказывает он.
Из Индии — изучать биопрепараты для сельского хозяйства
Доктор наук из Индии Прабхахарана Ренганатхана, или просто Праба поработал в 12 странах мира, таких как Чехия, Австралия, Чили, Нигерия, Испания, Германия и других. Коротко о его настойчивости говорит один факт биографии: он выучил испанский, чтобы защитить докторскую по биотехнологиям в Мексике. Однажды он прочитал в интернете статью доктора биологических наук, профессора БГПУ им Акмуллы Лиры Гайсиной о гидропонике (выращивании растений без почвы) и был так впечатлен, что написал ей письмо и приехал в Россию работать с ней. Пока — на два года.
Сейчас Праба — старший научный сотрудник лаборатории молекулярной систематики фототрофных микроорганизмов им. Хайбуллиной БГПУ, изучает биопрепараты для сельского хозяйства, чтобы получать урожай круглый год, и пишет научные статьи для международных научных журналов и посещает курсы русского языка.
«Когда люди используют химические вещества в качестве удобрений, зачастую нарушается баланс веществ в почве, она становится засоленной. Один из выходов в этом случае — использовать живые объекты — водоросли, из которых создают биоудобрения и биопестициды», — рассказал Праба газете «Республика Башкортостан».
В педагогическом университете индиец подключился сразу к нескольким научным исследованиям и экспериментам. Например, с коллегами выращивает суспензию водоросли Parahlorella kessleri. «Если ее использовать для полива тепличных огурцов, то их урожайность повысится на 20 процентов, томатов — на 15, а болгарских перцев — на все 40 процентов! И будут они при этом экологически чистыми и безопасными», — пишет издание.
Из Лондона — изучать в Уфе счастье
Дарья Ялюхова из Уфы после 9 класса уехала в Англию, поступила сначала в колледж, а потом в университет Кембриджа по специальности «Фармакология», а закончив его, начала заниматься наукой. Тема ее исследования — дофаминовые рецепторы в терапии наркозависимости и психоза. Простыми словами: как вернуть людей к счастливому образу жизни и как стабилизировать их настроение. Совсем просто — изучает счастье с научной точки зрения.
«Счастье можно рассматривать с двух сторон. Что-то будет связано с химией, физикой, математикой — чем-то более точным; другое будет связано с психологией, социологией — с науками, которые непосредственно связаны с людьми. То, чем занимаюсь я, связано с точными науками, это не работа с людьми, а работа с определенными материалами или с людьми скорее как с предметом изучения, а не как с личностью», — рассказывает она.
Осенью 2022 года Дарья приняла решение вернуться домой поближе к родным, к семье. Сейчас деятельная девушка — научный сотрудник в Институте фундаментальной медицины в «Лаборатории поиска малых таргетных молекул» и по совместительству ассистент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, помимо этого плотно сотрудничает и с другими лабораториями БГМУ, готовится стать магистром, кандидатом, а потом доктором наук. Только не в Англии, а в России.
«Приехав сюда, я была очень рада, что получила гораздо больше, чем ожидала. В БГМУ применяются самые передовые научные технологии и разработки, которые, замечу, зачастую профинансированы государством. А межвузовский кампус — серьезное, большое достижение российской науки! И мне очень приятно быть к этому причастной», — говорит она «Молодежной газете».
Из США: делать импланты
Уроженец Уфы, доктор физико-математических наук, профессор Искандер Ахатов в девяностые переехал в США, много лет проработал там в ведущих университетах: Бостонском университете, Ренсселаирском университете в штате Нью-Йорк, получил профессорскую позицию в университете в Северной Дакоте, потом приехал в Россию и руководил научным центром Сколковского института науки и технологий, а в 2022 году вернулся в родной город, чтобы участвовать в создании новых лабораторий БГМУ и в межвузовском кампусе НОЦ.
«Я уехал только потому, что здесь не было никаких условий для работы. Не все ученые это выдерживали, многие ушли в индустрию, в нефтяной бизнес, а кто-то уехал за границу. Однако, когда в России начались процессы по возрождению науки и образования, я вернулся. То же самое сейчас происходит и в Башкортостане — руководство региона прикладывает большие усилия к возрождению образования и науки в республике. Поэтому я с удовольствием участвую в создании и налаживании работы Евразийского НОЦ и кампуса», — рассказывает он газете «Республика Башкортостан».
Основная специальность Искандера Ахатова — гидродинамика многофазных систем. Он занимается фундаментальными исследованиями и их приложениями в энергетике, в материалах и в биомедицине. На практике — это развитие биомедицины. Например, лаборатория аддитивных технологий создана для изготовления костных имплантов на 3D-принтерах, в том числе персонифицированные, то есть сделанные по параметрам конкретного пациента.
Из Канады — искать лекарство от рака
Эмиль Ямансаров — один из перспективных молодых ученых Башкирии, выпускник Башкирского государственного университета, имеющий опыт работы с ведущими исследователями в области химии в МГУ и за рубежом. Год назад он вернулся в Башкирию из Канады, где с 2021 года занимался работой в области генетики и получил степень кандидата наук. Сегодня он занимается открытием и организацией работы новой лаборатории молекулярных гибридов и конъюгатов при Башкирском государственном медицинском университете.
«Биоконъюгаты — это такие вещества, которые объединяют в себя несовместимые в природе молекулы, например, белки и аптечные препараты. Эти объединения широко используются в создании лекарств против рака, создании вакцин, различных диагностических и медицинских наборах, в материаловедении. Эта область стала неотъемлемой частью научных разработок и исследований», — рассказывает он.
По мнению молодого исследователя, по сравнению с тем, что было до его отъезда, многое поменялось в лучшую сторону. Активно ведётся работа с молодёжью, приглашаются ведущие профессора, университет укомплектован самым современным оборудованием по лучшим мировым стандартам.