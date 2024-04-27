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В Петербурге включили 79 фонтанов

В Петербурге 27 апреля стартовал фонтанный сезон, сообщили в пресс-службе Смольного. Всего специалисты запустили в работу 79 сооружений.

В их числе фонтаны в парке 300-летия Петербурга и у Российской национальной библиотеки, а также фонтан «Слава» в Московском парке Победы.

Еще шесть сооружений начнут работу 1 мая. Это светомузыкальный фонтан в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, фонтан в поселке Металлострой, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Всего в ведении ГУП «Водоканал» находится 113 фонтанов и фонтанных комплексов. Перед стартом сезона их проверили специалисты. Также была выполнена промывка самих сооружений и декоративных элементов. В апреле специалисты начали реконструкцию двух фонтанов на проспекте Стачек и Лесном проспекте. Они представляют собой стандартные чаши площадью до 20 квадратных метров.

Как сообщал «МК в Питере», запуск фонтанов в Петербурге перенесли с 22 на 27 апреля из-за снегопадов.

архитектура