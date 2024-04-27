В Петербурге включили 79 фонтанов

Всего в ведении ГУП «Водоканал» находится 113 фонтанов и фонтанных комплексов. Перед стартом сезона их проверили специалисты. Также была выполнена промывка самих сооружений и декоративных элементов. В апреле специалисты начали реконструкцию двух фонтанов на проспекте Стачек и Лесном проспекте. Они представляют собой стандартные чаши площадью до 20 квадратных метров.