В Петербурге включили 79 фонтанов

В их числе фонтаны в парке 300-летия Петербурга и у Российской национальной библиотеки, а также фонтан «Слава» в Московском парке Победы.
Еще шесть сооружений начнут работу 1 мая. Это светомузыкальный фонтан в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, фонтан в поселке Металлострой, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.
Всего в ведении ГУП «Водоканал» находится 113 фонтанов и фонтанных комплексов. Перед стартом сезона их проверили специалисты. Также была выполнена промывка самих сооружений и декоративных элементов. В апреле специалисты начали реконструкцию двух фонтанов на проспекте Стачек и Лесном проспекте. Они представляют собой стандартные чаши площадью до 20 квадратных метров.
Как сообщал «МК в Питере», запуск фонтанов в Петербурге перенесли с 22 на 27 апреля из-за снегопадов.