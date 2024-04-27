Economist предупредил о двукратном росте числа смертей от лихорадки денге

В 2024 году от лихорадки денге погибнет по меньшей мере 40 тыс. человек, пишет The Economist. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2000 году летальным исходом обернулось около 20 тыс. случаев заболевания.

The Economist со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что ежегодно лихорадку денге выявляют у 100 млн человек в мире. Наибольшее число случаев заболеваний фиксируют в Латинской Америке. В 2000—2005 годы там ежегодно заболевали около 535 тыс. человек, в 2023-м — 4,6 млн, а в 2024-м — уже 5,9 млн.