Economist предупредил о двукратном росте числа смертей от лихорадки денге

В 2024 году от лихорадки денге погибнет по меньшей мере 40 тыс. человек, пишет The Economist. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2000 году летальным исходом обернулось около 20 тыс. случаев заболевания.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. К его симптомам относятся высокая температура, интоксикация, сыпь, увеличение лимфатических узлов. Тяжелые случаи протекания заболевания сопровождаются кровотечением и падением кровяного давления до опасно низких давлений. Передачу инфекции среди людей осуществляют комары.
По данным издания, при нынешних климатических тенденциях вирус распространится на значительные части южной Европы и США, подвергая риску заражения лихорадкой денге еще 2 млрд человек. Комары чувствительны к небольшим изменениям температуры, их ареал обитания расширяется по мере потепления на планете, пишет The Economist. Еще одним условием их распространения издание называет урбанизацию.
«Мир должен готовиться к интенсивному распространению лихорадки. Хотя богатое северное полушарие подвержено большему риску, наиболее пострадавшими районами окажутся бедные страны», — говорится в статье. Вместе с тем издание отмечает, что число случаев заболевания растет намного быстрее, чем смертность. Эти меры обходятся бюджету примерно в $35 млн в год, или $6 на одного жителя.
В феврале Роспотребнадзор исключал возможность завоза лихорадки денге в Россию. По данным ведомства, на пунктах пропуска через границу установлена система «Периметр», которая выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний.