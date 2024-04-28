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Уфу посетил ретро-поезд «Паровоз Победы»

Сегодня, 28 апреля, на железнодорожный вокзал прибыл ретро-состав «Паровоз Победы».

Источник: МК.RU Уфа

Сегодня, 28 апреля, на железнодорожный вокзал прибыл ретро-состав «Паровоз Победы». Он пробыл в башкирской столице несколько часов. За это время жители и гости города смогла посмотреть военную технику, оружия и атрибутику, сообщили в минтрансе РБ.

Известно, что в Уфе встречать поезд пришли более семи тысяч человек. На перроне организаторы устроили настоящий праздник. Машинисты ретро-поезда приготовили традиционную яичницу на лопате, работала полевая кухня. Артисты исполняли патриотические песни о Родине, России и отчизне.

Сегодня в 17 часов 20 минут «Паровоз Победы» ждут жители Стерлитамака. В городе он пробудет до 20 часов.