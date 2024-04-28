Уфу посетил ретро-поезд «Паровоз Победы»

Сегодня, 28 апреля, на железнодорожный вокзал прибыл ретро-состав «Паровоз Победы». Он пробыл в башкирской столице несколько часов. За это время жители и гости города смогла посмотреть военную технику, оружия и атрибутику, сообщили в минтрансе РБ.