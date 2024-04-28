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Умер акционер крупного уральского банка Скубаков

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Сергей Скубаков, сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Источник: © РИА Новости

«Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что супруга Скубакова отказалась давать комментарии об обстоятельствах его смерти.

Сергею Скубакову принадлежала доля в Уральском банке реконструкции и развития в размере 15,86 процентов.