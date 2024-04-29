В Красноярске силовики устроили облаву на рынке и задержали 135 мигрантов

Об этом сообщили в краевой полиции.
В этот раз проверки прошли на рынке в Ленинском районе. Сотрудники уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, оперативно-розыскной части, ГИБДД и управления по вопросам миграции МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке СОБР «ГРОМ» Управления Росгвардии и полка патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Красноярское», совместно с коллегами из УФСБ по Красноярскому краю задержали 135 иностранных граждан из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
«Всех иностранцев доставили в отдел полиции, проверили по информационным учетам и на причастность к совершению правонарушений и преступлений, а также взяли образцы эпителия. Кроме того, с задержанными провели профилактические беседы, направленные на недопущение совершения противоправных деяний и нарушений миграционного законодательства», — рассказали правоохранители.
В ходе рейда стражи правопорядка вручили уведомления на постановку воинского учета троим мигрантам, которые недавно получили российское гражданство. Были составлены 8 административных протоколов в отношении шести иностранных граждан по статьям: ст. 18.11 КоАП РФ, ст. 18.8 ч.2 КоАП РФ, ст. 18.8 ч.1 КоАП РФ.
Сейчас трем иностранцам грозит выдворение за пределы Российской Федерации. Сотрудники ГИБДД выявили водителя, лишенного права управления транспортным средством, а также выписали 4 протокола за нарушения правил дорожного движения.