В Красноярске силовики устроили облаву на рынке и задержали 135 мигрантов

В этот раз проверки прошли на рынке в Ленинском районе. Сотрудники уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, оперативно-розыскной части, ГИБДД и управления по вопросам миграции МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке СОБР «ГРОМ» Управления Росгвардии и полка патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Красноярское», совместно с коллегами из УФСБ по Красноярскому краю задержали 135 иностранных граждан из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.